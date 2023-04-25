На Кубани установили мировой рекорд по длительности игры в хоккей Фото: t.me/severskoe_sp

На Кубани установили мировой рекорд по длительности игры в хоккей. Матчи шли несколько суток на ледовой площадке Клуба загородного отдыха в станице Северской.

Рекордный турнир посвятили 100-летию всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Марафон продолжительностью 60 часов стартовал 21 апреля в 08:00, а завершился 23 апреля в 20:00. Всего в игре участвовали 16 команд из Краснодарского края, Адыгеи и Ставрополья.

- Днем соревновались дети, вечером – взрослые. Всего состоялось 40 матчей, которые игрались подряд с 15-минутными перерывами между ними. Каждый, как и в обычном хоккее, состоял из трех периодов по 20 минут, - рассказали в пресс-службе администрации станицы Северской.

Новый мировой рекорд на месте игры зарегистрировал гендиректор Международного агентства регистрации рекордов «Interrecord», главный редактор Реестра рекордов России Влад Копылов. Игру признали самой продолжительной в истории хоккея.

- Новый мировой рекорд будет занесен в Международную книгу рекордов «Interrecord» и Реестр рекордов России, - уточнили в пресс-службе администрации.