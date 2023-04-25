В Гулькевичском районе вспомнили события времен Великой Отечественной войны

В Гулькевичском районе провели памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Гулькевичском районе провели памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Кубани и завершения битвы за Кавказ. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в мероприятии приняли участие вице-губернатор региона, войсковой атаман Александр Власов, казаки, кадеты, юнармейцы и жители района.

- В августе 1942 года в ожесточенной схватке с фашистами, которая развернулась в селе Новомихайловском, погибли более 400 красноармейцев. Ценой жизни защитники не позволили противнику форсировать Кубань, и закрыли выход к Черному морю. Помнить об этом и твердо отстаивать историческую правду о войне и ее настоящих победителях - святой долг каждого из нас, - рассказал Александр Власов.

Участники мероприятия возложили цветы к военному мемориалу. После торжественно открыли парк казачьей культуры. На берегу Кубани появилась зона отдыха, где современные площадки соседствуют с казачьими куренями и мельницей.