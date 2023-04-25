Поисковики Кубани сконструировали и передали в зону спецоперации прибор радиопомех

Кубанские поисковики передали специальное оборудование бойцам в зону проведения СВО. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Кубанские поисковики передали специальное оборудование бойцам в зону проведения СВО. Заместитель руководителя Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Дмитрий Максумов рассказал о том, что среди переданной техники есть изобретение одного из поисковиков. Это уже второй прибор радиопомех «Ватрушка». Первый генератор был передан полгода назад и за это время хорошо зарекомендовал себя.

- Также для разведчиков танкового полка был приобретен широкополосный подавитель радиочастотного сигнала беспилотных летательных аппаратов (Дронобой), - уточнил Дмитрий Максумов.

С начала проведения специальной военной операции кубанскими поисковиками было собрано и передано более 17 тонн необходимого гуманитарного груза: амуниции, предметов личной гигиены, медикаментов и продуктов питания.