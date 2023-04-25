Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 15:57

Поисковики Кубани сконструировали и передали в зону спецоперации прибор радиопомех

С начала проведения СВО кубанские поисковые отряды собрали боолее 17 тонн гумпомощи
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские поисковики передали специальное оборудование бойцам в зону проведения СВО.

Кубанские поисковики передали специальное оборудование бойцам в зону проведения СВО.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Кубанские поисковики передали специальное оборудование бойцам в зону проведения СВО. Заместитель руководителя Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Дмитрий Максумов рассказал о том, что среди переданной техники есть изобретение одного из поисковиков. Это уже второй прибор радиопомех «Ватрушка». Первый генератор был передан полгода назад и за это время хорошо зарекомендовал себя.

- Также для разведчиков танкового полка был приобретен широкополосный подавитель радиочастотного сигнала беспилотных летательных аппаратов (Дронобой), - уточнил Дмитрий Максумов.

С начала проведения специальной военной операции кубанскими поисковиками было собрано и передано более 17 тонн необходимого гуманитарного груза: амуниции, предметов личной гигиены, медикаментов и продуктов питания.