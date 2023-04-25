Глава Следкома Александр Бастрыкин прибыл на Кубань и поздравил победителей конкурса детской казачьей песни

Александр Бастрыкин прилетел в Краснодар ради детской казачьей песни. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершился конкурс казачьей детской песни. Организаторы мероприятия – Всероссийский государственный университет юстиции при поддержке Минпросвещения России, Минюста РФ и Следственного комитета России. На награждение победителей в краевой центр прибыл глава Следкома Александр Бастрыкин. О его визите сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Песни всегда занимали особое место в жизни наших предков. Через них выражали своё состояние души, радость и грусть, рассказывали о судьбе кубанской земли. Сегодня со сцены звучали композиции, наполненные безграничной любовью к Отечеству, - рассказал глава краевой администрации.

В 2023 году конкурс детской казачьей песни был приурочен к празднованию 78-летия победы в Великой Отечественной войне и 80-летия победы в Сталинградской битве. В репертуаре конкурсантов были песни на военно-патриотическую тематику. 24 апреля в Краснодаре прошло заключительное очное прослушивание участников. Жюри оценило технику исполнения, профессионализм, сценический образ, а также артистизм исполнителей.