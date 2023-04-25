В Сочи в два с половиной раза увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

К 9 мая ветераны получат адресные поздравления. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Более 33 миллионов рублей выделено из бюджета Сочи на дополнительную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны в 2023 году. Сейчас на курорте проживает более 1100 ветеранов ВОВ, 66 из них - участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

- В 2023 году размер ежемесячной социальной выплаты увеличен в два с половиной раза. Эту помощь получают в Сочи все категории ветеранов Великой Отечественной войны, - сообщили в администрации города.

Дополнительно к 78-й годовщине Великой Победы ветераны получат единовременную выплату на общую сумму 6,3 миллиона рублей. К 9 Мая все ветераны по традиции получат адресные поздравления.