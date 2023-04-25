В Сочи восстановлен поврежденный оползнем водовод

В Сочи восстанавливают водоснабжение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи восстановили поврежденный подвижкой грунта крупный водовод. Специалистам водоканала удалось оперативно ликвидировать прорыв магистрального водовода диаметром 800 мм. Оползень сошел в Хостинском районе в районе Сухумского шоссе после проливных дождей.

- Работники водоканала в самые сжатые сроки расчистили территорию. Причем пришлось выкорчевывать густую растительность, чтобы получить доступ к аварийному участку трубопровода, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Сейчас специалисты приступили к наполнению системы водой. Восстановить водоснабжение населения в полном объеме получится только 26 апреля. В водоканале объяснили сроки обширной территорией, где было произведено опустошение трубопроводов. При этом аварийные службы делают все возможное, чтобы максимально сократить данное время. Пока в краны сочинцев не начнет поступать питьевая вода, будет действовать подвоз воды.