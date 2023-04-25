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НовостиОбщество25 апреля 2023 17:59

Полиция Анапы разыскивает хозяев агрессивной овчарки

Собака разгуливала без намордника и нападала на людей
Евгения ХАЛИКОВА
Жители Анапы пожаловались на агрессивную овчарку.

Жители Анапы пожаловались на агрессивную овчарку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Анапы пожаловались на крупную собаку, которая разгуливала по городу без намордника и проявляла агрессию по отношению к прохожим. Видеоролик с агрессивной овчаркой появился в городских пабликах и привлек внимание полицейских.

- Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга сети Интернет выявили на канале публикацию, в которой была изложена информация о выгуле собаки без намордника и случаях нападения указанной собаки на людей. По данному факту инициировано проведение проверки и будут установлены все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу Анапе.

По словам очевидцев, овчарка нападает не только на прохожих людей, но и на более мелких собак. Владельца собаки неоднократно просили не отпускать ее на улицу одну, но мужчина игнорирует просьбы соседей.