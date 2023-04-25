В Анапе начался чемпионат МВД России по дзюдо

В Анапе стартовал чемпионат МВД России по дзюдо. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе стартовал чемпионат МВД России по дзюдо. В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие глава региона Вениамин Кондратьев и начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

- Дзюдо - не только сила духа, в этом виде соединились мастерство, физподготовка, стремление к победе и уважение к сопернику. Очень важно быть вместе, единым народом бороться с трудностями и вызовам времени. Поздравляю с началом соревнований, - рассказал Вениамин Кондратьев.

В чемпионате участвуют около 400 сотрудников правоохранительных органов, УМВД на транспорте и образовательных организаций системы МВД России. Это команды из 47 регионов страны и 14 образовательных организаций системы МВД. Подведение итогов и награждение победителей всероссийского чемпионата пройдет 27 апреля.