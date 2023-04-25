В Адыгее будут судить мастера газораспределительной организации за травмы рабочего

В Адыгее будут судить мастера а травмы подчиненного. Фото: t.me/prokuraturara

Прокуратура Тахтамукайского района направила в суд уголовное дело о нарушении требований охраны труда, в результате которого рабочий получил тяжелые травмы. По версии следствия, в сентябре 2022 года во время ремонта газопровода были нарушены требования безопасности.

- Во время пневматических испытаний на участке «Краснодар - Крымск» в хуторе Новый Сад Тахтамукайского района поток выбрасываемого из трубопровода воздуха изменил направление и попал в работника, отбросив его на землю. В результате падения мужчина получил тяжелые травмы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Подозреваемым по делу проходил 37-летний мастер участка газораспределительной организации. Его обвинили в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила в суд для рассмотрения по существу.