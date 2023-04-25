В Краснодаре наградили победителей конкурса детской казачьей песни

В Краснодаре наградили победителей II конкурса детской казачьей песни. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре завершился второй конкурс детской казачьей песни. Финалистов поздравили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель министра юстиции России Али Алханов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, руководитель Следственного управления СК РФ по краю Андрей Маслов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

– Казаки всегда были на страже нашей Родины. Сегодня они вносят свой вклад в зоне спецоперации. Желаю участникам конкурса быть верным традициям своих дедов и их славным победам, – рассказал Александр Бастрыкин.

Конкурс приурочили к празднованию 78-летия победы в Великой Отечественной войне и 80-летия победы в Сталинградской битве. В нем приняли участие более тысячи человек и сотни коллективов из разных регионов России. Дипломы I степени и дипломы лауреатов получили четыре участника. Обладателями гран-при в разных возрастных категориях стали Марфа Клемашкина из Волгоградской области и Олеся Новицкая из Краснодарского края.