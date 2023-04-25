В Сочи задержали несовершеннолетнего водителя на незарегистрированной машине

В Сочи поймали несовершеннолетнего водителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сочинском поселке Лоо во время патрулирования дорог инспекторы отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем машины находился 17-летний водитель, а рядом сидела бабушка несовершеннолетнего шофера.

- При проверке документов оказалось, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки транспортного средства находятся в розыске, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В присутствии бабушки подростка отстранили от управления автомобилем. Теперь молодому человеку предстоит ответить перед законом сразу по двум административным статьям: за управление транспортным средством водителем, не имеющим водительских прав и за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленный промежуток времени.