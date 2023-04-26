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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 4:36

На Кубани предупредили о повышенной активности змей

Пострадавшим от укусов советуют обратиться к врачу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/eddskrd23

Фото: t.me/eddskrd23

Начало дачного сезона традиционно совпадает со временем пробуждения змей. В Краснодарском крае предупредили о повышенной активности пресмыкающихся.

- Весной у змей начинается период половой активности, и они могут собираться большими группами. В это время они бывают более нервными и агрессивными, чем обычно, потому с ними нужно вести себя осторожно, - отметили в оперштабе Кубани.

Специалисты посоветовали ходить в лес только в закрытой одежде, которая, заодно, защитит от клещей. При укусе змеи, нужно срочно обратиться к врачу, а перед этим снять сдавливающую одежду и больше пить.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных служб – «112».