На Кубани предупредили о повышенной активности змей

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Начало дачного сезона традиционно совпадает со временем пробуждения змей. В Краснодарском крае предупредили о повышенной активности пресмыкающихся.

- Весной у змей начинается период половой активности, и они могут собираться большими группами. В это время они бывают более нервными и агрессивными, чем обычно, потому с ними нужно вести себя осторожно, - отметили в оперштабе Кубани.

Специалисты посоветовали ходить в лес только в закрытой одежде, которая, заодно, защитит от клещей. При укусе змеи, нужно срочно обратиться к врачу, а перед этим снять сдавливающую одежду и больше пить.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных служб – «112».