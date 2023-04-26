Жару спрогнозировали синоптики в Краснодарском крае 26 апреля

Погода на Кубани 26 апреля

В Краснодарском крае 26 апреля воздух прогреется до 25 градусов. Высокие температуры продержатся до выходных.

- Сегодня, 26 апреля, территория Кубани окажется под влиянием гребня антициклона. Он уменьшит плотность облаков и понизит вероятность дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Температура воздуха днем по краю ожидается до +25 градусов, в горах +18, на Черноморском побережье +20, в Туапсинском районе +25, в Краснодаре до +24.