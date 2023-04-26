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НовостиОбщество26 апреля 2023 5:16

Жару спрогнозировали синоптики в Краснодарском крае 26 апреля

На Кубани ожидается до +25 градусов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Погода на Кубани 26 апреля

Погода на Кубани 26 апреля

В Краснодарском крае 26 апреля воздух прогреется до 25 градусов. Высокие температуры продержатся до выходных.

- Сегодня, 26 апреля, территория Кубани окажется под влиянием гребня антициклона. Он уменьшит плотность облаков и понизит вероятность дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Температура воздуха днем по краю ожидается до +25 градусов, в горах +18, на Черноморском побережье +20, в Туапсинском районе +25, в Краснодаре до +24.