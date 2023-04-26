В Сочи забронировали почти все дешевые номера на лето Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отелях Сочи почти распродали все дешевые номера на лето. В первую очередь гостиницы заканчиваются в районе Большого Сочи.

- Во многих востребованных отелях номеров класса «стандарт» уже не осталось. Также нет и комнат уровнем повыше. В наличии только «люксы», но они стоят намного дороже, - сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По мнению экспертов, в этом году такая ситуация сложилась из-за недоступности заграницы, а также благодаря выросшей глубине бронирований.