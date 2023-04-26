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НовостиОбщество26 апреля 2023 5:46

Безопасность на Радоницу в Краснодаре обеспечили более 200 человек

Специалисты дежурили на кладбищах
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре безопасность на Радоницу обеспечивали казаки, полицейские, сотрудники скорых и пожарных. Возле кладбищ дежурили более 200 человек.

- Безопасность общественного порядка обеспечивали с 22 по 25 апреля на территориях 18 кладбищ. Все поминальные мероприятия прошли в штатном режиме, - сообщили в мэрии города.

Для удобства гостей и жителей Краснодара на этот период были запущены дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. На территориях кладбищ установлены биотуалеты и организован подвоз воды.