Безопасность на Радоницу в Краснодаре обеспечили более 200 человек

Фото: krd.ru

В Краснодаре безопасность на Радоницу обеспечивали казаки, полицейские, сотрудники скорых и пожарных. Возле кладбищ дежурили более 200 человек.

- Безопасность общественного порядка обеспечивали с 22 по 25 апреля на территориях 18 кладбищ. Все поминальные мероприятия прошли в штатном режиме, - сообщили в мэрии города.

Для удобства гостей и жителей Краснодара на этот период были запущены дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. На территориях кладбищ установлены биотуалеты и организован подвоз воды.