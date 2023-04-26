В канун Дня Победы школьники изучат современные технологии создания выставок и экспозиций

Участниками десятой юбилейной историко-патриотической смены «Школьный Музей Победы» стали 120 ребят-активистов из 23 регионов страны.

В ней принимают участие 120 активистов школьных музеев из 23 регионов Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор. В ходе смены ребята знакомятся с современными технологиями создания выставок, экспозиций и экскурсий, общаются со спикерами и проводят просветительские акции.

Участниками десятой юбилейной историко-патриотической смены «Школьный Музей Победы» стали 120 ребят-активистов из 23 регионов страны. Все они прошли конкурсный отбор и включились в программу проекта. В «Орленке» школьники знакомятся с современными технологиями создания выставок, экспозиций и экскурсий, изучают методику презентаций и правила составления тематических текстов.

Ключевыми спикерами смены выступают директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор ФГБК «Государственный центральный музей современной истории России» Ирина Великанова, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, педагоги школ и представители музейной отрасли страны.

«Тематическая смена реализуется по инициативе и при поддержке профессиональной команды Музея Победы. Она направлена на сохранение исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, а также развитие социально значимой активности школьных музеев. Это крайне важная и нужная работа. Ведь сегодня школьные музеи становятся эффективным средством воспитания подрастающего поколения, точкой творческой самореализации детей, исследовательскими центрами по сохранению, возрождению и развитию культурно-исторических традиций», – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В программе смены познавательные лекции, мастер-классы, обсуждение актуальных вопросов музееведения и запуск творческих проектов.

Школьники изучат метод дизайн-мышления, опыт волонтерства и проведут творческие часы: узнают о тонкостях оформления поздравительных открыток в послевоенное время, в годы СССР и в современности. В канун Дня великой Победы мальчишки и девчонки изготовят открытки ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий и военной службы. Детские весточки будут отправлены адресатам.

Совместно со сверстниками из Беларуси ребята включатся в медиапроект «Историческая память – дорога в будущее»: создадут совместную группу Вконтакте, где станут рассказывать о тематических акциях и проектах; проведут познавательную игру «Время побеждать» и выставку плакатов «Помнит Беларусь, помнит Россия». Мероприятия будут реализованы в онлайн-режиме.

Значимым моментом смены станет День Победы в «Орленке»: юные музейщики организуют шествие «Бессмертный полк», подготовят активности для ребят из всех лагерей, примут участие в проекте «Лица Победы» и представят музыкальные произведения из альбома «Главные детские песни».

В завершение смены ребята презентуют выставку «Подвиг учителя на фронте и в тылу», организованную школьниками на основе артефактов, привезенных из разных уголков нашей страны.