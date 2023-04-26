Под Анапой отключат свет 26 марта

Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 26 марта. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- В связи со строительством и реконструкцией автодороги «Новороссийск - Керчь» электроэнергию отключат с 8:00 до 19:00 в селе Витязево и хуторе Песчаный. Также света не будет из-за подключения новой КТП с 13:00 до 17:00 в селе Супсех и Гай-кодзор и в хуторе Бужор.

Кроме того, с 14:00 до 16:00 света не будет в станице Гостагаевская на улицах Почтовая, Первомайская, Северная и в переулке Линейный. С 12:00 до 16:00 два раза по 5 минут пройдут отключения в станице Анапская, хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря и в селе Гай-кодзор. Также с 09:00 до 18:00 в селе Супсех.