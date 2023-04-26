Винзавод семьи Варум на Кубани заработал больше 850 млн рублей в 2022 году

В собственности Анжелики Варум участок площадью 50 гектаров.

Не многие знают, что известная певица Анжелика Варум производит свое вино. Она не раз признавалась, что стала увлекаться виноделием благодаря брату. Пообщавшись с ним, певица загорелась идеей выпускать свой именной напиток. И это ей удается весьма успешно. Как сообщает РБК, выручка краснодарского завода по производству вина, которое связывают с семьей певицы, составила 857,6 млн рублей. Это на 33 млн рублей больше, чем в 2021 году. По всей видимости, напиток, который готовят на Кубани, пришелся по вкусу жителям России.

Напомним, что виноградники при известном винном доме у артистки расту в Темрюкском районе Краснодарского края. В собственности Анжелики Варум участок площадью 50 гектаров. Там можно найти самые разные сорта.

Кстати, Варум любит приезжать и лично участвовать в сборе урожая.