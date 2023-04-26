В центре Усть-Лабинска женщина-водитель на Ford сбила рабочего

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Утром 26 апреля в центре Усть-Лабинска произошло ДТП с пострадавшим. Предварительно, женщина-водитель на Ford не справилась с управлением и вылетела с дороги в бригаду рабочих, которые укладывали тротуарную плитку. Один человек пострадал.

- Авария произошла на улице Красной. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в ГИБДД Усть-Лабинского района.

Местные жители рассказали, что рабочие в момент аварии укладывали тротуарную плитку и устанавливали ограждения у проезжей части.