На Кубани 26 апреля отмечается 32-я годовщина реабилитации казачества

Фото: admkrai.krasnodar.ru

26 апреля жители Краснодарского края отмечают 32-ю годовщину реабилитации казачества. Губернатор поздравил кубанцев со знаменательной датой в соцсетях.

- Кубанские казаки с честью продолжают дело своих предков по защите интересов Отечества. На Кубани проделан большой путь возрождения казачества и сегодня уверенно говорим о его развитии, - написал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае развивается казачье образование, казаки обеспечивают правопорядок, в зоне спецоперации служат более 4500 добровольцев. Кубанское казачье войско является самым многочисленным в России – более 57 тысяч человек.

В городах и районах Кубани сегодня пройдут памятные мероприятия, панихиды, возложения цветов и венков к монументам, посвященным казачеству.