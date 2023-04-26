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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:40

В Краснодаре в 2022 году на развитие соцсферы потратили 14,7 млрд рублей

В городе реализовывались 13 государственных программ
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: Александр Райко

Фото: Александр Райко

В Краснодаре направили 14,7 млрд рублей на развитие социальной сферы. Модернизация проводилась за счет государственных программ Кубани.

- В городе больше всего за 2022 год было освоено средств в социальной сфере. Почти 56% от общего объема финансирования, - сообщили в мэрии города.

В Краснодаре деньги были направлены в том числе на льготное питание детей из многодетных семей, выплаты за классное руководство и капитальный ремонт в 12 школах. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечили жильем – за прошлый год купить 134 помещения. Ребят отправляли на отдых в санатории и лагеря края. Кроме этого, в городе строились и проектировались школы, детсады, спортивные залы, поликлиники, амбулатории.