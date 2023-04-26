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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:59

Школьники Кубани могут проверить финансовую грамотность

Учеников приглашают поучаствовать в краевом чемпионате
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае пройдут соревнования по финансовой грамотности. Свои знания может проверить любой желающий школьник.

- Соревнования среди школьных команд от 13 до 17 лет стартуют в мае. Подобные турниры помогают детям в игровой форме развивать навыки финансовой грамотности, узнавать что-то новое и обмениваться уже имеющимися знаниями. Плюс ребята учатся планировать свой бюджет, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Школьники пройдут три этапа: групповой, полуфинал, финал. Сначала отбор проходит в районах. Полуфинал состоится в июне. А в сентябре в Краснодаре встретятся лучшие команды в финале. Победители и лауреаты получат дипломы.