Школьники Кубани могут проверить финансовую грамотность

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае пройдут соревнования по финансовой грамотности. Свои знания может проверить любой желающий школьник.

- Соревнования среди школьных команд от 13 до 17 лет стартуют в мае. Подобные турниры помогают детям в игровой форме развивать навыки финансовой грамотности, узнавать что-то новое и обмениваться уже имеющимися знаниями. Плюс ребята учатся планировать свой бюджет, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Школьники пройдут три этапа: групповой, полуфинал, финал. Сначала отбор проходит в районах. Полуфинал состоится в июне. А в сентябре в Краснодаре встретятся лучшие команды в финале. Победители и лауреаты получат дипломы.