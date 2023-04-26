Жители Сочи проголосовали за изменение остановки «Санаторий имени Яна Фабрициуса» на «Дендрарий». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи по итогам опроса жителей появится остановка «Дендрарий». Ее установят на месте бывшей остановки «Санаторий Яна Фабрициуса».

- В голосовании, которое было организовано во всех официальных аккаунтах администрации Сочи в социальных сетях, приняли участие более 1700 жителей города, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что за переименование остановочного пункта высказались большинство жителей Сочи.