На Кубани за сутки COVID-19 заболели 122 человека, в том числе 15 детей

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 102 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 122 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 15 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 37 положительных результатов, в Сочи - 15, Новороссийске - 13, Армавире - семь. По шесть пациентов прибавилось в Геленджике и Павловском районах, по четыре – в Горячем Ключе, Ейском и Каневском, по три – в Абинском, Северском, Староминском и Туапсинском.

По два новых случая зарегистрировано в Белоглинском и Лабинском районах, по одному - в Анапе, Апшеронском, Динском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Отрадненском, Тбилисском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 102 пациента.

- На амбулаторном лечении находятся 618 человек, в стационарах - 210 пациентов, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.