Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Жителю Кубани увеличили тюремный срок за мошенничество с ремонтом авто. Судебная коллегия в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении жителя Красноармейского района. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее Славянский городской суд признал мужчину виновным в семи случаях мошенничества. Так, подсудимый в августе 2019 года пообещал знакомому помочь с продажей авто. Он получил машину и документы. Продав машину, он не сообщил владельцу, а деньги оставил себе.

Позже подсудимый получил от другого знакомого автомобиль для ремонта. Работая по той же схеме, он продал машину, а деньги потратил. При этом подсудимый уверял владельца, что ремонт затянулся.

Всего мошенник «заработал» на семи автомобилях. В суде он признал вину и пояснил поступок тем, что ему понадобились деньги. Известно, что пять автомобилей владельцам удалось вернуть. Ущерб от оставшихся проданных машин мужчина пообещал возместить.

- Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не согласился с выводами районного суда, который назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии общего режима. Судебная коллегия изменила приговор, усилив назначенное наказание до 3 лет и 6 месяцев, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.