Полиция проводит проверку по факту массовой драки в районе КубГТУ

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В Краснодаре вечером 25 апреля на Красной в районе КубГТУ произошла массовой драка. Видео потасовки появилось в соцсетях. После этого полиция начала проверку.

- Драка произошла около кофейни. На основании выявленной в сети информации о конфликте граждан полиция организовала проверку. В настоящее время устанавливаются участники инцидента, их действиям будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В полиции напомнили о недопустимости нарушения общественного порядка, в том числе направленных на причинение гражданам физического вреда здоровью или материального ущерба.