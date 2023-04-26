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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 8:30

Полиция проводит проверку по факту массовой драки в районе КубГТУ

Потасовка произошла накануне на улице Красной
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krasnodarkray1

Фото: t.me/krasnodarkray1

В Краснодаре вечером 25 апреля на Красной в районе КубГТУ произошла массовой драка. Видео потасовки появилось в соцсетях. После этого полиция начала проверку.

- Драка произошла около кофейни. На основании выявленной в сети информации о конфликте граждан полиция организовала проверку. В настоящее время устанавливаются участники инцидента, их действиям будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В полиции напомнили о недопустимости нарушения общественного порядка, в том числе направленных на причинение гражданам физического вреда здоровью или материального ущерба.