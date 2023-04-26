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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:38

В Сочи мужчина поссорился с соседкой и расстрелял ее дверь

Ему грозит до 7 лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи мужчина расстрелял дверь соседки

В Сочи мужчина расстрелял дверь соседки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи мужчина поссорился с соседкой и расстрелял ее дверь. Нарушителем оказался 37-летний ранее судимый житель Челябинской области.

- В дежурную часть отдела полиции Хостинского района УВД по Сочи поступило сообщение от местного жителя о том, что в Юбилейном переулке слышны выстрелы. Сотрудники полиции установили, что приезжий, в результате конфликта, выстрелил из охотничьего ружья в дверь ее дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. При осмотре дома мужчины нашли два охотничьих ружья, патроны к ним. Также электрошокер и три ножа.

37-летнего мужчину доставили в отдел полиции. На данный момент ему грозит до 7 лет тюрьмы.