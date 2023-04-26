В Сочи прошла презентация фильма Александра Звягинцева. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи показали фильм про Нюрнбергский процесс. Картину представил заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ, писатель, историк Александр Звягинцев.

- Фильм сняли по роману Звягинцева «На веки вечные». Став прокурором, он работал под началом Романа Руденко, главного советского обвинителя на Нюрнбергском процессе, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в картину вошли впечатления и воспоминания многих известных участников тех событий. Также подлинные документы и свидетельства.

Кроме того, в ходе мероприятия Александр Звягинцев ответил на вопросы зрителей, провел автограф-сессию.