В Краснодаре проведут бесплатные экскурсии ко Дню Победы Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре проведут бесплатные экскурсии ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 6 и 8 мая в Краснодаре организуют патриотический экскурсионный квест «Дорогами Победы». Участники посетят патриотические центры города, выполнят задания и ответят на вопросы по дорожной карте квест-маршрута. Команда, которая выполнит все первой и наберет максимальное количество баллов, станет победителем. Участвовать могут желающие в возрасте от 10 лет.

9 мая в Краснодаре состоится трехчасовая пешеходная экскурсия «По дорогам Победы». Участники посетят площадь Победы, памятники «Воинам-освободителям», «Связь поколений», Екатерининский сквер, площадь им. А. С. Пушкина, Краснодарскую краевую детскую библиотеку им. братьев Игнатовых, сквер им. Г. К. Жукова, мемориальную арку «Ими гордится Кубань» и Выставочный зала Боевой Славы и музея военной техники под открытым небом «Оружие Победы».

Уточняется, что записаться или задать вопросы можно по телефону ТИЦ - 8 (861) 218-97-77.