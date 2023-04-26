Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в массовом ДТП погиб 84-летний водитель Nissan. Смертельная авария произошла накануне, 25 апреля, в Усть-Лабинском районе.

- По предварительным данным, 57-летний водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем марки Nissan Presage под управлением 84-летнего водителя, который двигался по главной дороге, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

От удара Nissan Presage выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком МАЗ, буксировавшего прицеп СЗАП. В результате ДТП водитель Nissan скончался до приезда медиков. Его пассажира с травмами доставили в больницу.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе краевого ГИБДД.