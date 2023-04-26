Хозяйства ГК «Концерн «Покровский» завершили сев сахарной свеклы на своих полях

Главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко рассказала на Агрофоруме о севообороте.

- Два года назад мы завершили реконструкцию своих сахарных заводов, вложив в их модернизацию и техническое переоснащение более 4,2 млрд рублей. Следующим шагом стало расширение посевных площадей на 30%, что позволило увеличить загрузку заводов собственным сырьем. Сейчас их производственные линии работают практически на полную проектную мощность. В год мы перерабатываем около 2 млн тонн свеклы, из которых 1,5 млн - собственный урожай, - отметила главный агроном группы компаний Лидия Кухаренко.

Сахарная свекла традиционно показывает хорошую динамику в хозяйствах ГК «Концерн «Покровский». Так, в 2021 году ее урожайность составляла 537,9 ц/га, в 2022 году результат составил 640 ц/га.

Стабильный рост показывают и другие культуры: урожайность озимого ячменя увеличена с 67,8 ц/га в 2021 году до 82,2 ц/га в 2022-ом, озимой пшеницы – с 63,4 ц/га до 70,2 ц/га, кукурузы на зерно – с 53,7 ц/га до 640 ц/га. Растут показатели и по нишевым культурам: подсолнечнику, сое, рапсу, гороху яровому.

Таким высоким показателям способствует грамотный севооборот с чередованием сельскохозяйственных культур, а также агрономических приемов.

Плодородию земли и влиянию на него интенсификации сельхозпроизводства на Агрофоруме «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки» было уделено особое внимание.