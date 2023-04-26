Житель Краснодара украл оставленные в банкомате 97 тысяч рублей

Мужчина забрал деньги из купюроприемника и ушел Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину, обвиняемого в краже из банкомата. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее 64-летний местный житель написал заявление в полицию о хищении 97 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что зачислял деньги на карточку в одном из банкоматов по улице Тургенева. Не дождавшись, пока сумма зачислится на счет, он ушел. А деньги остались в купюроприемнике.

Их заметил стоявший в очереди 32-летний мужчина. Он забрал всю сумму их купюроприемника и ушел. После изучения записей видеокамер его задержали. Мужчина во всем признался и рассказал, что деньги потратил.

- Следственным подразделением Управления МВД России по Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.