На Кубани принимают заявки на открытие корпоративных центров по рационализации Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани принимают заявки на открытие корпоративных центров по рационализации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Господдержка в создании Точек кипения Hi-Tech или Точек рационализаторства рассчитана для участников нацпроекта «Производительность труда», технопарков, ИТ-парков, особых экономических зон и научно-исследовательских институтов.

- Сегодня работник любой компании может присоединиться к движению рационализаторов, пройти обучение, регулярно повышать профессиональные навыки и обмениваться опытом. Но когда площадка работает внутри предприятия, то мозговые штурмы, обсуждение с коллегами направлены на решение конкретных производственных задач, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев. - При этом рационализаторство может быть разным - от мелких улучшений до предложений с реальным экономическим эффектом.

Отбор предприятий проводит Минэкономразвития России с Агентством развития профессий и навыков. На их базе появятся Точки рационализаторства или Точки кипения Hi-Tech.

В первых из них работа нацелена на быстрое и массовое вовлечение сотрудников, освоение методов рационализаторства. Точки кипения Hi-Tech охватывают развитие партнерства, внутрикорпоративное рационализаторство, внедрение идей стартапов и готовых технологических решений.

Напомним, на Кубани первую в России «Точку кипения Hi-Tech» запустили в 2021 году. В крае открыты и две Точки рационализаторства - в «Росводоканал Краснодар» и агропромышленном строительном комбинате в Гулькевичском районе.

Заявки на открытие Точек кипения Hi-Tech и рационализаторства принимают по ссылке.