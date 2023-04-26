В Сочи откроют первую в России научную детскую площадку. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи к началу лета откроют первую в России научную детскую площадку. Она появится на Цветном бульваре в Центрального района города.

- Место выбрали в густонаселенном микрорайоне. Рядом с площадкой стоит несколько детских садов и школ. Теперь на бульваре появится фактически три новые площадки. Это интерактивный музей под открытым небом, где дети будут знакомиться с астрономией, осваивать законы физики, изучать флору и фауну, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что сейчас рабочие прокладывают коммуникации и готовят основание площадки. Также в скором времени проложат качественное резиновое покрытие и установят игровые элементы.