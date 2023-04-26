На Кубани увеличат площадь посевов озимого рапса

Посевы рапса планируют увеличить до 100 тысяч гектаров. Фото: Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре на Агрофоруме «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки» собрались представители власти, финансовые компании и ведущие сельхозпроизводители. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека рассказал о том, что в крае увеличат площадь посевов озимого рапса, который на сегодняшний день является рентабельной культурой.

- В северной зоне рискованного земледелия рапс довольно сложно сеять. Однако сегодня есть сорта-гибриды, которые позволяют получать хороший урожай даже в таких районах, - отметил Федор Дерека. - Наша задача, которую поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, увеличить посевы этой культуры до 100 тысяч гектаров.

Отметим, что в 2022 году урожай озимого рапса превысил 285 тысяч тонн – исторический рекорд кубанских аграриев. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, организаторами Агрофорума-2023 стали медиагруппа «Комсомольская правда-Кубань» и минсельхоз региона.

ВАЖНО!

Прямая трансляция Агрофорума-2023 по ссылке здесь.