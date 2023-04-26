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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:39

На Кубани урожай риса сохранят на уровне прошлого года

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека
Евгения СОРОКА
Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

Урожай риса на Кубани в 2023 году будет на уровне прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека в рамках Агрофорума «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки», который проводит «Комсомольская правда-Кубань».

- В прошлом году судьба риса была под большим вопросом. От Федоровского гидроузла зависит четыре муниципальных образования, в том числе Красноармейский - основной рисосеющий район. На сегодняшний день сооружена временная дамба, которая позволила нам посеять 92 тысячи гектаров риса в прошлом году, - отметил Федор Дерека. - В этом году проводится работу по усилению этой временной дамбы. Потому в планах посеять рис в таком же объеме - 92 тысячи гектаров. Валовый сбор прошлого года составил 750 тысяч тонн, в 2023-м планируем собрать 70% риса от общего «рисового пирога» всей России. В этом плане Кубань сохранит за собой первенство.