На Кубани урожай риса сохранят на уровне прошлого года

Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

Урожай риса на Кубани в 2023 году будет на уровне прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека в рамках Агрофорума «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки», который проводит «Комсомольская правда-Кубань».

- В прошлом году судьба риса была под большим вопросом. От Федоровского гидроузла зависит четыре муниципальных образования, в том числе Красноармейский - основной рисосеющий район. На сегодняшний день сооружена временная дамба, которая позволила нам посеять 92 тысячи гектаров риса в прошлом году, - отметил Федор Дерека. - В этом году проводится работу по усилению этой временной дамбы. Потому в планах посеять рис в таком же объеме - 92 тысячи гектаров. Валовый сбор прошлого года составил 750 тысяч тонн, в 2023-м планируем собрать 70% риса от общего «рисового пирога» всей России. В этом плане Кубань сохранит за собой первенство.