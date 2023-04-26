На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор ГородМобайл

Новый оператор ГородМобайл уже начал оказывать услуги связи жителям и гостям столичного региона. Фото: tele2.ru

Tele2, мобильное приложение Город для держателей карты «Тройка» и Next Mobile запустили виртуального оператора мобильной связи ГородМобайл. Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России и мире.

Новый оператор ГородМобайл уже начал оказывать услуги связи жителям и гостям столичного региона. Клиенты смогут оплачивать сотовую связь бонусами мобильного приложения Город или рублями в любом соотношении. Чтобы использовать все возможности нового мобильного оператора, пользователю достаточно заплатить всего 1 рубль. Всю оставшуюся сумму можно внести бонусами, начисленными за пополнение карты «Тройка» и совершение различных покупок внутри мобильного приложения Город. Для абонентов нового оператора действуют пять тарифов с абонентской платой от 49 до 500 рублей в месяц.

SIM-карты ГородМобайл можно получить в комплекте с картой «Тройка» на стойках «Живое общение» и в фирменных магазинах на 29 станциях Московского метрополитена. При этом активация SIM-карты, заключение договора и идентификация личности автоматизированы, полностью дистанционны и могут быть выполнены новым абонентом без участия службы поддержки. Управлять услугами, пополнять баланс и менять тариф можно через мобильное приложение Город. Оператор ГородМобайл работает в столичном регионе по модели MVNO на сети Tele2.

С запуском оператора для пользователей транспортной карты Tele2 и Next Mobile пополняют портфолио уникальных бизнес-кейсов в MVNO-бизнесе. Мировой и российский опыт включает запуск виртуальных операторов для сообщества профессиональных водителей и поддержки системы экстренного реагирования при ДТП. Однако впервые речь идет о создании MVNO для владельцев транспортной карты.

Сергей Волков, директор по развитию сегмент виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Tele2 как фабрика MVNO обладает широкой экспертизой в запуске виртуальных операторов: наши партнеры успешно наращивают клиентские базы, интегрируют услуги связи в свои экосистемы и повышают лояльность пользователей. С запуском ГородМобайл мы входим в еще один новый сегмент MVNO-бизнеса. Это первый в мире кейс по запуску мобильного оператора на базе транспортной карты. Учитывая востребованность «Тройки» и возможности экосистемы приложения Город, новый мобильный оператор будет актуален для всех пассажиров общественного транспорта в столичном регионе. Выгодные тарифы и формат работы ГородМобайл будут также привлекательны для гостей столицы и туристов. Мы предлагаем клиентам нового оператора качественную связь, широкое покрытие и скоростной мобильный интернет, который позволяет пользоваться стриминговыми сервисами в том числе и в столичном метро».

Реклама, tele2.ru