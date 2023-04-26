В Краснодарском крае на детскую оздоровительную кампанию направят 2,8 млрд рублей\ Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае на детскую оздоровительную кампанию направят 2,8 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова на заседании межведомственной комиссии.

В крае к лету готовят 985 пришкольных лагерей, 407 лагерей труда и отдыха, 36 палаточных лагерей и 87 здравниц. В предстоящем сезоне они примут 300 тысяч детей, 100 тысяч из которых приедут из других регионов.

- Наши основные категории - дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети военнослужащих из зоны специальной военной операции и попавшие в трудную жизненную ситуацию, - сказала Анна Минькова. - Наша задача - организовать качественный и безопасный отдых.

На заседании отметили, что летом в здравницах отдохнут 110 тысяч детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети военнослужащих, в том числе погибших, имеют преимущественное право на бесплатные путевки.