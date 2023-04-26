Член комиссии Общественной палаты Кубани: кадровый голод утолят школьники

Член комиссии Общественной палаты Краснодарского края Владимир Мхитарян.

В кубанской столице продолжается агрофорум «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки». На мероприятии выступил член комиссии Общественной палаты Краснодарского края по вопросам развития агропромышленного сектора и комплексного развития сельских территорий Владимир Мхитарян.

О взаимодействии с аграриями

В сфере птицеводства я работаю более 40 лет, и помню те времена, когда у птицефабрик выстраивались очередь за органикой - по сути, готовым удобрением. К сожалению, сейчас у сельхозпроизводителей такой заинтересованности нет. Возможно, потому, что проще купить готовое минеральное удобрение. Но мне бы хотелось обратиться ко всем, кто занимается сельским хозяйством, - птицеводы Краснодарского края имеют большие объемы помета. Мы производим порядка 70 тысяч тонн в год, и готовы сотрудничать с аграриями.

О кадровом голоде в регионе

Для решения этой проблемы мы открываем специальные классы, куда пригласим учеников школ. Так, например, совсем скоро учащиеся из Новороссийска смогут посетить наше предприятие и своими глазами увидеть, как работает современная птицефабрика. Нам нужны инженеры, механики, ветеринарные врачи, энергетики, КИПовцы, потому ребятам в раннем возрасте нужно рассказывать, какие есть профессии, каковы условия работы.

Об экспорте продукции

Мы сотрудничаем с большими торговыми сетями по всей России. Но также стараемся работать и на экспорт. Большую поставку сделали в страну Африки, ведем переговоры с ОАЭ. С мая планируем 30% продукции отправлять на экспорт. Но задача выйти на 50%. Рынок России нашей птицеводческой продукции насыщается, потому рассчитывать на дополнительную прибыль можно, ориентируясь на зарубежные страны.