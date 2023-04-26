На Кубани обновили железнодорожную станцию Тихорецкая Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани обновили железнодорожную станцию Тихорецкую. К ее открытию организовали телемост, в котором поучаствовали министр транспорта РФ Виталий Савельев, гендиректор – председатель правления «РЖД» Олег Белозеров и первый вице-губернатор края Игорь Галась.

Реконструкция станции стартовала в 2016 году. Работу транспортного узла не останавливали из-за большого грузооборота. Специалисты, в частности, отсыпали 389 тысяч кубометров земляного полотна, уложили 26,7 км пути и 110 стрелочных переводов. Отмечается, что в пиковое время задействовали до 450 специалистов и 55 единиц техники.

Обновленная станция поможет дополнительно перевозить около 8 млн тонн грузов ежегодно и в 2,5 раза повысит пропускные возможности из Поволжья на юг.

- Реконструкция станции Тихорецкой и открытие движения по двухпутному обходу Тихорецкого узла позволит увеличить пропускную способность железнодорожных магистралей и приведет к увеличению объемов грузоперевозок в порты Новороссийска, Тамани, позволит нарастить экспортный потенциал региона, создавать новые рабочие места, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что железнодорожный вокзал на станции Тихорецкая уже более 10 лет закрыт на реконструкцию. В 2022 году суд обязал восстановить здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения.