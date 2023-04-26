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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:24

На Кубани почтили память жертв Чернобыльской аварии

Трагедия произошла весной 1986 года
Мария ЧАЛАЯ
Глава Геленджика вспомнил трагедию на Чернобыльской АС. Фото: t.me/BogodistovAA

Глава Геленджика вспомнил трагедию на Чернобыльской АС. Фото: t.me/BogodistovAA

На Кубани почтили память жертв Чернобыльской аварии. С момента трагедии уже прошло 37 лет.

- Каждый год мы с болью вспоминаем весну 1986 года. В первый год число тех, кто фактически спасал мир от глобальной катастрофы, достигло 300 тысяч человек. Всего в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС было задействовано около 600 тысяч человек, - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Глава города отметил, что от курорта по линии военкомата были направлены 206 человек. Сейчас на территории нашего муниципалитета живет 125 участников ликвидации аварии.

Руководителя федеральных служб и ведомств, вместе с ликвидаторами, минутой молчания и возложением цветов почтили память тех, кто не дожил до сегодняшнего дня.