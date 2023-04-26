Аграриям Кубани рассказали об инновационных решениях для обработки полей и садов

Гендиректор компании «Агро Технологии» Алексей Горбунов рассказал об инновациях для сельского хозяйства.

Внесение средств защиты растений – одно из важных направлений работы аграриев.

При классических способах внесения СЗР сельхозпредприятия сталкиваются с рядом нюансов: влажность почвы для работы наземной техники, потери при технологической колее на зерновых культурах, сложность обработки высокостебельных культур и многими другими особенностями.

Инновационным решением для обработки полей, садов и виноградников стали агродроны, которые позволяют оперативно и качественно вносить СЗР и проводить различные виды мониторинга. Об основных преимуществах агродронов для сельхозпроизводителей на Агрофоруме «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки» рассказал генеральный директор ООО «Агро Технологии» Алексей Горбунов.

Отдельно участниками Агрофорума был поднят вопрос перспектив использования агродронов в будущем в связи с текущим запретом беспилотных летательных аппаратов на Кубани.