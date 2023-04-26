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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:24

Аграриям Кубани рассказали об инновационных решениях для обработки полей и садов

Современные технологии для сельского хозяйства обсудили на Агрофоруме «КП»-Кубань
Евгения СОРОКА
Гендиректор компании «Агро Технологии» Алексей Горбунов рассказал об инновациях для сельского хозяйства.

Гендиректор компании «Агро Технологии» Алексей Горбунов рассказал об инновациях для сельского хозяйства.

Внесение средств защиты растений – одно из важных направлений работы аграриев.

При классических способах внесения СЗР сельхозпредприятия сталкиваются с рядом нюансов: влажность почвы для работы наземной техники, потери при технологической колее на зерновых культурах, сложность обработки высокостебельных культур и многими другими особенностями.

Инновационным решением для обработки полей, садов и виноградников стали агродроны, которые позволяют оперативно и качественно вносить СЗР и проводить различные виды мониторинга. Об основных преимуществах агродронов для сельхозпроизводителей на Агрофоруме «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки» рассказал генеральный директор ООО «Агро Технологии» Алексей Горбунов.

Отдельно участниками Агрофорума был поднят вопрос перспектив использования агродронов в будущем в связи с текущим запретом беспилотных летательных аппаратов на Кубани.