Движение поездов по закрытой части Крымского моста запустят в мае Фото: Упрдор «Тамань»

Движение поездов по закрытой части Крымского моста запустят в мае. Об этом сообщил начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Отмечается, что специалисты завершили самые сложные этапы восстановления разрушенной части.

- Ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае, - цитирует Никиту Храпова ТАСС.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября 2022 года. Из-за подрыва грузовика загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В тот момент на мосту обрушились две полосы автомобильного полотна - жертвами происшествия стали четыре человека.

В начале апреля начались заключительные работы по монтажу второго пролета ж/д части Крымского моста. Полное восстановление запланировано к началу лета.