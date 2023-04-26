Дополнительные пункты досмотра откроют на подходах к Крымскому мосту 28 апреля Фото: Росавтодор

Дополнительные пункты досмотра откроют на подходах к Крымскому мосту 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

Новые досмотровые посты повысят пропускную способность комплексов при подготовке к курортному сезону. При реконструкции на площадках устанавливают модульные помещения с техникой для досмотра. А для авто обустроят площадки с дополнительными комплексами.

- В первую очередь новая инфраструктура досмотровых комплексов будет запущена со стороны Краснодарского края – это связано с ожидаемым ростом туристического потока, направляющегося на полуостров, - отметили в пресс-службе Минтранса РФ. - На досмотровых комплексах со стороны Республики Крым, откуда не ожидается резкого увеличения числа выезжающих на материк водителей, модернизация досмотровых процессов будет выполнена в два этапа.

Так, на первом этапе увеличат число сотрудников пунктов. В мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе оборудуют дополнительную площадку с модульными помещениями и дополнительными полосами. Это позволит увеличить к курортному сезону пропускную способность до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений.

Сейчас на подходах к Крымскому мосту сотрудники ведомства направляют транспорт в разные транспортные потоки в зависимости от багажа. Пассажирские автобусы пропускают в приоритетном порядке. Далее авто направляются на инспекционно-досмотровый комплекс либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят досмотр, как в аэропортах.