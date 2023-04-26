В Новороссийске открыли новый логистический комплекс за 1,4 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске открыли новый логистический комплекс. Объем инвестиций превысил 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Соглашение инвестпроекта по созданию логистического комплекса в Кирилловской промышленной зоне Новороссийска подписали в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Новый центр площадью 20 тысяч кв. метров создали для услуг по долгосрочной аренде площадей в складском комплексе. Он станет перевалочной базой для хранения продукции по пути из торгового морпорта в розничные торговые сети региона.

В комплексе создали 120 рабочих мест. В проекте учли офисные помещения, холодильники и морозильники для хранения товаров.

- Создание таких логистических центров откроет новые перспективы для увеличения грузооборота через город Новороссийск, создаст новые рабочие места, повысит привлекательность города для инвесторов, - сказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.