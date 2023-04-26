В Сочи обучат специалистов турсферы

Санаторно-курортная отрасль – одна из градообразующих для Сочи Фото: СГУ

Санаторно-курортная отрасль – одна из градообразующих для Сочи. В Сочинском государственном университете ведется подготовка специалистов по широкому спектру специальностей.

Факультет туризма и сервиса Сочинского государственного университета реализует образовательные программы, направленные на подготовку квалифицированных кадров на основе лучших мировых и российских практик для сферы туризма, гостеприимства и сервиса.

Особое внимание на факультете уделяется реализации проектов по развитию в регионе социального и молодежного инновационного предпринимательства, событийного волонтерства, внедрению международных стандартов подготовки и переподготовки специалистов для индустрии туризма.

Факультет туризма и сервиса всегда предлагает самые интересные и востребованные отраслью программы дополнительного профессионального образования, практик и стажировок для российских и иностранных студентов в ведущих отелях, санаторно-курортных и СПА комплексах, у ключевых туроператоров Краснодарского края.

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