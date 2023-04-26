Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 12:40

В Сочи обучат специалистов турсферы

Подготовка ведется по широкому спектру профессий
Иван СОРИН
Санаторно-курортная отрасль – одна из градообразующих для Сочи Фото: СГУ

Санаторно-курортная отрасль – одна из градообразующих для Сочи Фото: СГУ

Санаторно-курортная отрасль – одна из градообразующих для Сочи. В Сочинском государственном университете ведется подготовка специалистов по широкому спектру специальностей.

Факультет туризма и сервиса Сочинского государственного университета реализует образовательные программы, направленные на подготовку квалифицированных кадров на основе лучших мировых и российских практик для сферы туризма, гостеприимства и сервиса.

Особое внимание на факультете уделяется реализации проектов по развитию в регионе социального и молодежного инновационного предпринимательства, событийного волонтерства, внедрению международных стандартов подготовки и переподготовки специалистов для индустрии туризма.

Факультет туризма и сервиса всегда предлагает самые интересные и востребованные отраслью программы дополнительного профессионального образования, практик и стажировок для российских и иностранных студентов в ведущих отелях, санаторно-курортных и СПА комплексах, у ключевых туроператоров Краснодарского края.

Реклама. 0+. Регистрационный номер лицензии Л035-00115-23/00120580

LjN8JuzAp