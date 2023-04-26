В Сочи обучат одной из самых востребованных профессий на рынке труда

Через несколько лет в городе-курорте появится высокотехнологичный кластер Фото: СГУ

Сочи — идеальное место для обучения и работы в сфере IT. Планируется, что уже через несколько лет в городе-курорте появится высокотехнологичный кластер. Этот проект особенно актуален из-за введенных санкций и необходимости разрабатывать собственную продукцию.

То есть айтишники без работы не останутся. Поэтому поступление на факультет инновационных, инженерных и цифровых технологий Сочинского государственного университета станет отличной инвестицией в будущее.

В СГУ отметили, что факультет претерпел существенное обновление. Благодаря слиянию инженерно-экологического факультета и факультета информационных технологий и математики в новом сезоне в процессе обучения не только будут продолжены традиции образования в сфере инженерии и информационных технологий, но и запущены новые профили подготовки.

На базе факультета работает мощное звено для практических занятий. Это шесть компьютерных классов, научно-методический центр практической подготовки, а также 12 лабораторий, оснащенные современным оборудованием.

Помимо этого, открыт научно-образовательный центр «Инженерно-экологические исследования, математическое моделирование и информационные технологии», студенческие научные общества «Школа дизайна», «АрхиТема», студенческое научное общество кафедры строительства и сервиса.

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