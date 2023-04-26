Нехватка учителей наметилась в Сочи

Только до 2030 года планируется возвести 50 соцобъектов Фото: СГУ

Главный архитектор Сочи Дмитрий Литвинец заявил, что в городе-курорте в конце года будет принят новый генеральный план, который предполагает масштабное социальное строительство. Однако вопрос с дефицитом учителей стоит уже сейчас.

Только до 2030 года планируется возвести 50 соцобъектов. В этом же году начнется проектирование и строительство десяти школ. В связи с этим в городе-курорте очень остро стоит вопрос нехватки квалифицированных педагогов, что делает профессию крайне востребованной.

Один из возможных путей решения проблемы – обучение новых кадров. Подготовка педагогов - одно из важнейших направлений предлагает социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета. Кстати, это крупнейший факультет вуза, студентами которого являются более 1000 молодых людей. Преподаватели факультета – семь докторов наук и около 40 кандидатов наук.

Однако факультет выпускает не только педагогов дошкольного, начального образования, учителей математики, русского и иностранного языков. Выбор программ довольно широкий. Подготовка бакалавров ведется по профилям «Социальная педагогика и медиация», «Логопедия», «Прикладная и практическая психология», «Спортивная тренировка» и другие.

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