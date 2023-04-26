В Краснодаре открытие скакового сезона перенесли на май из-за погоды Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре открытие скакового сезона перенесли на май из-за погоды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первые скачки в 2023 году планировались в апреле. Но организаторы сдвинули сроки из-за погодных условий на 13 мая. Следующими крупными скачками станут соревнования в честь Дня Победы, которые пройдут 14 мая. Завершить месяц планируют соревнованиями ко Дню защиты детей.

В июле состоятся три крупных скаковых дня на призы Насибова, Самоволова и для кобыл OAKS.

- Эти соревнования являются аналогами всемирно известных скачек. Одним из значимых событий второго летнего месяца, которое пройдет 15 июля, станет розыгрыш Большого Краснодарского приза дерби - главной скачки скакового сезона, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме статусных скачек, в этот день по традиции пройдет фестиваль шляп. А в августе состоится Кубок губернатора Краснодарского края. Победителя выберут 5 августа. Летние скачки завершатся соревнованиями на приз Буденного.

Финал скакового сезона запланирован на 14 и 15 октября. В эти дни состоится осенний Кубок коннозаводчиков России. На соревнованиях разыграют самый высокий призовой фонд скакового сезона 2023 года.