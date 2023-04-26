В Сочинском госуниверситете появятся два новых направления

Студенческое научное общество активно вовлекает в научную деятельность Фото: СГУ

Старейший факультет Сочинского государственного университета – факультет экономики и права предлагает компетенции, без которых не обходится не один вид деятельности или организация.

Все классические направления факультета включают современные технологии и отвечают требованиям рынка. В этом году на его базе начнут работать два новых направления: «Бизнес-информатика» и «Инноватика», которые входят в перечень приоритетных направлений подготовки для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и медиа.

На факультете большое разнообразие баз практик и направлений трудоустройства: во всех сферах деятельности города, от частного бизнеса до федеральных органов власти и служб. Можно отметить интересные авторские проекты факультета. Юридическое образование на факультете представлено новаторскими технологиями: криминалистическая лаборатория является лучшей в городе и позволяет в процессе обучения получать практические навыки. «Юридическая клиника» в 2017 году стала лучшей в Краснодарском крае, а в 2018 году победила в специальной номинации «Ими может гордиться альма-матер». Уникальным является направление специалитета «Судебная и прокурорская деятельность».

Студенческое научное общество активно вовлекает в научную деятельность и помогает становится стипендиатами различных программ.

В лаборатории «Цифровых компетенций и технологий в управлении» помогают создавать и использовать цифровые продукты и технологии в работе и бизнесе. Также лаборатория разрабатывает программы ДПО. К примеру, программа переподготовки «Маркетинг с инструментами искусственного интеллекта» прошла экспертизу в рамках федерального проекта «Содействие занятости», и теперь есть возможность бесплатного обучения по программе.

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